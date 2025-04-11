На севере Красноярского края капитаны и шкиперы получают больше 200 тысяч рублей

Например, водитель на добывающее предприятие в Дудинке — до 322 тысяч. К этому полагается жилье, проезд к месту работы, спецодежда. В той же Дудинке вышкомонтажнику предлагают до 287 тысяч, а в Норильске бурильщику — более 260 тысяч рублей.