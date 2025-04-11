Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Красноярского края капитаны и шкиперы получают больше 200 тысяч рублей

Каков уровень заработной платы в Красноярском крае для жителей Крайнего Севера?

Источник: Комсомольская правда

Агентство труда и занятости населения Красноярского края озвучило размер заработной платы на Крайнем Севере. Наверняка эта информация пригодится. Так, капитану и шкиперу в Хатанге готовы платить 250 и 220 тысяч рублей. В Игарке есть вакансия капитана речного судна с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц.

В настоящее время предприятия, функционирующие в арктической зоне края, направили в службу занятости четыре тысячи вакансий. Вознаграждение по некоторым достигает более 300 тысяч.

Например, водитель на добывающее предприятие в Дудинке — до 322 тысяч. К этому полагается жилье, проезд к месту работы, спецодежда. В той же Дудинке вышкомонтажнику предлагают до 287 тысяч, а в Норильске бурильщику — более 260 тысяч рублей.

В агентстве отметили, что на севере края требуются квалифицированные специалисты. Работодатели готовы платить высокую зарплату за качественный труд. Всю информацию можно узнать непосредственно в службе занятости или на специализированных сайтах.