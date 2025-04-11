На севере Красноярского края капитаны и шкиперы получают больше 200 тысяч рублей

Агентство труда и занятости населения Красноярского края озвучило размер заработной платы на Крайнем Севере. Наверняка эта информация пригодится. Так, капитану и шкиперу в Хатанге готовы платить 250 и 220 тысяч рублей. В Игарке есть вакансия капитана речного судна с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц.
В настоящее время предприятия, функционирующие в арктической зоне края, направили в службу занятости четыре тысячи вакансий. Вознаграждение по некоторым достигает более 300 тысяч.
Например, водитель на добывающее предприятие в Дудинке — до 322 тысяч. К этому полагается жилье, проезд к месту работы, спецодежда. В той же Дудинке вышкомонтажнику предлагают до 287 тысяч, а в Норильске бурильщику — более 260 тысяч рублей.
В агентстве отметили, что на севере края требуются квалифицированные специалисты. Работодатели готовы платить высокую зарплату за качественный труд. Всю информацию можно узнать непосредственно в службе занятости или на специализированных сайтах.