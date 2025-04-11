Депутат Немкин: установка PIN-кода на SIM-карту защитит от кражи кодов от банков

Россиянам рассказали о способах защиты от кражи кодов от банков. Так, без PIN-кода SIM превращается в «ключ» для мошенников: при краже карты злоумышленники получают доступ ко всей входящей SMS-переписке, включая финансовые коды. Об этом рассказал федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT.