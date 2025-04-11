Депутат Немкин: установка PIN-кода на SIM-карту защитит от кражи кодов от банков

Россиянам рассказали о способах защиты от кражи кодов от банков. Так, без PIN-кода SIM превращается в «ключ» для мошенников: при краже карты злоумышленники получают доступ ко всей входящей SMS-переписке, включая финансовые коды. Об этом рассказал федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT.
«Это открывает путь для перехвата двухфакторной аутентификации, а в некоторых случаях — для восстановления паролей и доступа к аккаунтам», — сказал он.
По словам депутата, настроить подобную защиту можно в параметрах любого современного смартфона за несколько секунд, что делает этот метод профилактики мошенничества доступным для всех пользователей.
Накануне KP.RU писал о новой мошеннической схеме телефонных аферистов: теперь они стали обманывать россиян под предлогом замены ключей от домофона.