Кандидат медицинских наук объяснила, почему опасно затягивать с операцией при катаракте

По словам эксперта, сегодня пациентам доступен широкий выбор искусственных хрусталиков: от стандартных, которые устанавливаются по ОМС, до «умных» линз, способных корректировать зрение сразу по нескольким направлениям. Главное — не ждать, когда зрение начнет резко падать, а вовремя обратиться к врачу.