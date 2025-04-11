Кандидат медицинских наук объяснила, почему опасно затягивать с операцией при катаракте

С возрастом риск развития катаракты резко возрастает. Это заболевание связано с помутнением хрусталика глаза. Многие надеются оттянуть момент операции с помощью капель или народных средств — но, увы, это бесполезно. Об этом KP.RU рассказала офтальмохирург, кандидат медицинских наук Гергана Стоянова.
— Не существует ни капель, ни таблеток, ни каких-то народных средств. «Золотой» стандарт лечения катаракты — хирургия. Других вариантов нет, — отметила медик.
Кроме того, если сделать операцию вовремя, она займет всего 10−15 минут, пройдет без боли и периода восстановления. Но если затягивать, операция становится сложнее и риск осложнений растет.
— В таком случае хрусталик «перезревает». Это уже осложненная катаракта. Операция длится дольше, и вероятность осложнений возрастает. Поэтому не надо чего-то ждать. Развитие катаракты, как и появление морщин, неизбежно, — добавила врач.
По словам эксперта, сегодня пациентам доступен широкий выбор искусственных хрусталиков: от стандартных, которые устанавливаются по ОМС, до «умных» линз, способных корректировать зрение сразу по нескольким направлениям. Главное — не ждать, когда зрение начнет резко падать, а вовремя обратиться к врачу.