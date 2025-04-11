Аэропорты на севере Хабаровского края временно закрыты из-за циклона

Снежный циклон продолжает корректировать работу авиакомпаний в Хабаровском крае. Сегодня днём закрыт аэропорт Чумикана, отложены вылеты самолётов в Охотск, Аян и Нелькан и обратно, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Аэропорт Чумикана закрыт до 17:00 на очистку взлётно-посадочной полосы от снега. До окончания расчистки перенесены рейсы за 8 и 10 апреля из Хабаровска в Чумикан и обратно. Информация о времени вылета из краевого центра ожидается завтра в 09:10.
Из-за низкой облачности в Охотске перенесены рейсы за 9, 10, 11 апреля из Хабаровска в Охотск и обратно. Вылет рейса 401 за 9 апреля ожидается завтра в 09:20. Информация о времени вылета рейса 401 за 10 и 11 апреля будет предоставлена 12 апреля в 09:10.
По метеоусловиям Аяна: низкая облачность и снег, отложены вылеты рейсов за 4, 7, 11 апреля. Вылет рейса 403 за 4 апреля запланирован на завтра, 10:30, за 7 апреля — также на завтра в 10:40. Информация о времени вылета рейса за 11 апреля будет предоставлена 12 апреля в 09:10.
Рейсы из Хабаровска в Нелькан и обратно перенесены на субботу по метеоусловиям Нелькана: низкая облачность, снег. Вылет из краевого центра ожидается завтра в 10:05.