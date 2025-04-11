Аэропорты на севере Хабаровского края временно закрыты из-за циклона

По метеоусловиям Аяна: низкая облачность и снег, отложены вылеты рейсов за 4, 7, 11 апреля. Вылет рейса 403 за 4 апреля запланирован на завтра, 10:30, за 7 апреля — также на завтра в 10:40. Информация о времени вылета рейса за 11 апреля будет предоставлена 12 апреля в 09:10.