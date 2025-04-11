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Дождливая пятница будет в Челябинской области

В пятницу, 11 апреля, в Челябинской области будет облачно, небольшие, местами умеренные дожди, на юге до сильных.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 94% 760 мм рт. ст. +11°

В пятницу, 11 апреля, в Челябинской области будет облачно, небольшие, местами умеренные дожди, на юге до сильных. Температура воздуха днем составит от +4 до +9 градусов. Ветер северный, северо-западный 5−10 метров в секунду, местами порывы до 16.

В Челябинске сегодня облачно, небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура воздуха днем составит от +5 до +7 градусов. Ветер северо-западный, северный 5−10 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 11 апреля, у Ивана, Ионы, Кирилла, Марка, Михаила.

Между прочим, 11 апреля 2025 года отмечают Берещенье. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае не стоит надевать черную одежду. Дело в том, что из-за этого можно заболеть.