В Красноярском крае запущена горячая линия по репродуктивному здоровью

Можно будет задать вопросы по таким темам, как репродуктивное здоровье женщин и мужчин, женское бесплодие, воспалительные заболевания женской половой сферы, подготовка к беременности, контрацепция, беременность и роды, послеродовой период, грудное вскармливание.