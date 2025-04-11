В Красноярском крае запущена горячая линия по репродуктивному здоровью

Можно будет задать вопросы по таким темам, как репродуктивное здоровье женщин и мужчин, женское бесплодие, воспалительные заболевания женской половой сферы, подготовка к беременности, контрацепция, беременность и роды, послеродовой период, грудное вскармливание.
Консультации будут проводиться во вторую и четвертую пятницу месяца по телефону
На вопросы ответят специалисты кафедры перинатологии, акушерства и гинекологии, оперативной гинекологии ИПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого и заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи.