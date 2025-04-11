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В Красноярском крае запущена горячая линия по репродуктивному здоровью

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министерство здравоохранения Красноярского края запускает горячую линию по вопросам репродуктивного здоровья.

Источник: НИА Красноярск

Можно будет задать вопросы по таким темам, как репродуктивное здоровье женщин и мужчин, женское бесплодие, воспалительные заболевания женской половой сферы, подготовка к беременности, контрацепция, беременность и роды, послеродовой период, грудное вскармливание.

Консультации будут проводиться во вторую и четвертую пятницу месяца по телефону +7 (391) 236−67−70 с 15:00 до 18:00 на базе Красноярского межрайонного родильного дома № 2, сообщает пресс-служба ведомства.

На вопросы ответят специалисты кафедры перинатологии, акушерства и гинекологии, оперативной гинекологии ИПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого и заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи.