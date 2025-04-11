Токаев отметил поступок мальчика из Атырау, восхитивший казахстанцев

Видео, на котором мальчик убирает мусор в месте празднования праздника Ораза айт в микрорайоне Атырау города Атырау, стало вирусным в социальных сетях.
По информации пресс-службы акимата Атырауской области, в четверг, 10 апреля, глава региона Серик Шапкенов встретился с Динмухаммедом и его родителями.
Он выразил им благодарность за воспитание ребенка и высоко оценил его любовь к окружающей среде. Шапкенов также вручил письмо от руководителя Администрации Президента Айбека Дадебая со словами благодарности Главы государства.
Иногда одно действие говорит громче многих слов. Несмотря на то что Динмухаммед еще маленький, его поступок тронул нас всех. Он не научился этому у кого-то другого, он сделал это на основе того, что видел в своей семье, понимая важность чистоты и порядка.
По его словам, эта история — пример не только воспитания, но и настоящего патриотизма.
Знак истинной преданности своей родине. Именно такие действия показывают, что инициатива Главы государства «Таза Қазақстан» не должна быть временной мерой, а должна стать образом жизни каждого гражданина. Поступок маленького Динмухаммеда — это послание о том, что чистота начинается с каждого из нас.
Отец мальчика Ержан Хайрушев рассказал, что один из жителей снял действия сына на видео и выложил в интернет.
Мы, жители микрорайона, с размахом отметили праздник Ораза айт. Тогда мы не думали, что поступок нашего сына тронет сердца всех казахстанцев.
По его словам, ребенок поздно начал говорить, поэтому родители отдали его в детский сад.
Может быть, там он научился этому. В нашей семье мы тоже любим чистоту, активно участвуем в субботниках. Я хочу, чтобы мой сын стал патриотом своей страны.
Сообщается, что глава региона вручил Динмухаммеду памятные подарки.