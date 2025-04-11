В Омской области разрешен отстрел 20 тысяч тетеревов и почти 1400 глухарей

Получить разрешение на отстрел птицы можно дистанционно через портал госуслуг Омской области («Госуслуги55»). Для этого необходимо предварительно оплатить госпошлину (650 рублей) и сбор за пользование объектами животного мира (20 рублей за тетерева и 100 рублей за глухаря).