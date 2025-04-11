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В Омской области разрешен отстрел 20 тысяч тетеревов и почти 1400 глухарей

Отстрел глухарей разрешен в 20 угодьях северных районов области.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области начался сезон весенней охоты. Министерство природных ресурсов и экологии региона выдало разрешения на отстрел 18 943 тетеревов и 1398 глухарей. Добыча птиц разрешена в специально обозначенных местах.

Отстрел глухарей разрешен в 20 угодьях северных районов области (Усть-Ишимский, Тевризский, Тарский, Муромцевский, Седельниковский, Знаменский, Большереченский), а тетеревов — по всей территории региона.

Получить разрешение на отстрел птицы можно дистанционно через портал госуслуг Омской области («Госуслуги55»). Для этого необходимо предварительно оплатить госпошлину (650 рублей) и сбор за пользование объектами животного мира (20 рублей за тетерева и 100 рублей за глухаря).

Ранее мы писали, что омич пытался привезти домой из Таиланда голову крокодила.