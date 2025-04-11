Мальчик собрал 140 флагов подразделений, которые освобождали Курскую область

«Сначала был российский. Потом ребята расписали его. ВДВ, “Ахмат” мы сами заказывали. А потом начали дарить флаги. Теперь их 140, а может и больше», — передает слова Сергея РИА Новости. Он добавил, что начал собирать флаги после начала вторжения ВСУ, приветствуя российских солдат на трассе. За несколько месяцев ему удалось собрать флаги всех участвующих единиц.