«С трудом понимают русскую речь»: в Совбезе возмутились злоупотреблениями при проведении экзаменов у мигрантов

Медведев подчеркнул, что иностранные граждане, имеющие непогашенные или неснятые судимости, несут потенциальную угрозу общественной безопасности. Поэтому они не могут претендовать на получение разрешения на проживание в России. «Рассмотрим дополнительные меры, которые позволят выявлять мигрантов с неснятой или непогашенной судимостью. Такие люди представляют значительную угрозу безопасности нашего государства», — информировал глава Совбеза.