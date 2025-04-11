«С трудом понимают русскую речь»: в Совбезе возмутились злоупотреблениями при проведении экзаменов у мигрантов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о многочисленных случаях злоупотреблений при проведении экзаменов по русскому языку и истории России для иностранных граждан. Об этом Медведев рассказал в рамках заседания межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики.
«Обсудим порядок проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства нашей страны. Итоги проверок, которые мы рассматривали на прошлом заседании межведомственной комиссии, говорят о значительном количестве злоупотреблений в этой сфере», — рассказал Медведев.
Зампред также выразил обеспокоенность по поводу низкой достоверности выдаваемых сертификатов о иностранным гражданам. Он намекнул, что обладатели подобных документов «с трудом понимают русскую речь и не могут изъясняться».
Кроме этого, Медведев напомнил о законодательных изменениях, вступивших в силу в конце 2023 года. Они направлены на борьбу с нарушениями в системе тестирования мигрантов, включая коррупционные схемы.
Согласно новым нормам, частные организации-посредники полностью исключены из процесса проведения экзаменов — теперь тестирование и выдача сертификатов находятся в исключительной компетенции аккредитованных государственных учреждений, перечень которых был утвержден правительством.
Медведев подчеркнул, что иностранные граждане, имеющие непогашенные или неснятые судимости, несут потенциальную угрозу общественной безопасности. Поэтому они не могут претендовать на получение разрешения на проживание в России. «Рассмотрим дополнительные меры, которые позволят выявлять мигрантов с неснятой или непогашенной судимостью. Такие люди представляют значительную угрозу безопасности нашего государства», — информировал глава Совбеза.
К тому же, Медведев считает, что особое внимание следует уделить развитию единой базы данных, которая позволит оперативно идентифицировать иностранцев с непогашенной судимостью при рассмотрении их миграционных заявлений.
Напомним, что с 1 апреля 2025 года вступил в силу закон, который обзывает детей мигрантов знать русский язык при приеме в российские школы.