Пенсионерам подсказали, как уволиться и получить много денег

По словам депутата, в юридической практике существуют прецеденты, когда пенсионеры, продолжавшие трудовую деятельность более пяти лет после наступления пенсионного возраста, принимали решение об увольнении, и это приводило к увеличению их пенсий на 10−12 тысяч рублей ежемесячно. Такие примеры не являются редкостью и служат основанием для рассмотрения увольнения не как потери дохода, а как возможности для восстановления прав на получение полной пенсии, подчеркнул он.