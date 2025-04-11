Пенсионерам подсказали, как уволиться и получить много денег

При увольнении пенсионера происходит автоматический перерасчет выплат и восстанавливаются индексации, пропущенные за годы работы.
В 2025 году увольнение работающего пенсионера позволит ему получить более высокую пенсию за счет восстановления пропущенных индексаций. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, система пенсионных выплат будет автоматически пересчитывать пенсии при изменении статуса пенсионера с работающего на неработающего.
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«В 2025 году пенсионная система продолжает учитывать разницу между статусом работающего и неработающего пенсионера при расчете выплат. При увольнении происходит автоматический перерасчет, и пенсионеру восстанавливаются индексации, пропущенные за годы работы. Именно поэтому для некоторых граждан увольнение может обернуться существенным увеличением ежемесячных выплат», — пояснил депутат. Его слова передает ТАСС.
Дополнительно Говырин подчеркнул, что наиболее выгодно увольняться в конце месяца. В таком случае перерасчет пенсии начинается с первого числа следующего месяца. Это позволяет пенсионерам быстрее получить повышенные выплаты.
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Депутат подчеркнул, что для возникновения права на перерасчет необходимо не иметь ни одного рабочего дня в течение месяца. После перерасчета пенсионеры могут снова устроиться на работу, не боясь потерять повышенную пенсию, так как индексации сохраняются независимо от статуса занятости.
По словам депутата, в юридической практике существуют прецеденты, когда пенсионеры, продолжавшие трудовую деятельность более пяти лет после наступления пенсионного возраста, принимали решение об увольнении, и это приводило к увеличению их пенсий на 10−12 тысяч рублей ежемесячно. Такие примеры не являются редкостью и служат основанием для рассмотрения увольнения не как потери дохода, а как возможности для восстановления прав на получение полной пенсии, подчеркнул он.