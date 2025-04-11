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Глава концерна Siemens погиб при авиакатастрофе в США: тела испанцев опознали

NYP рассказала о гибели главы филиала Siemens при падении вертолета в Гудзон.
Источник: Комсомольская правда

Вечером 10 апреля вблизи Нью-Йорка произошла авиакатастрофа. В результате погибли шестеро человек. Из них пятеро — граждане Испании. На борту находилась семья крупного бизнесмена, генерального директора испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустина Эскобара, пишет New York Post.

Жертвами стали, в том числе, трое детей. Погибли также владелец испанского Siemens и его жена. Не удалось опознать только тело пилота.

«В результате катастрофы погибли президент и генеральный директор Siemens в Испании Агустин Эскобар, его жена и их трое детей», — отмечается в материале.

Напомним, вертолет упал в реку Гудзон вблизи Джерси-Сити. Прибывшим на место ЧП спасателям не удалось оказать помощь пассажирам. Причины случившегося устанавливаются.