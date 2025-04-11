«Для этого все есть»: Путин заявил, что сейчас можно решить многовековой вопрос с жильем для россиян

Для решения жилищного вопроса в России сегодня есть такие способы, которые не удавалось реализовать ни в советские годы, ни в царские времена. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко.
На встрече они обсудили строительство жилья, ипотечные программы и разработку мастер-планов городов.
«Все для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая», — подчеркнул глава государства.
Жилищный вопрос, добавил российский лидер, один из ключевых в жизни каждого человека и каждой семьи.
«Один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан России», — добавил Путин.
Гендиректор «Дом.РФ», в свою очередь, отметил, что на сегодняшний день в сфере жилищного строительства ситуация складывается непростая, но контролируемая. На данный момент в России строится около 119 миллионов квадратных метров жилья.
На этой же встрече с президентом России Мутко отметил, что за пять лет действия программы льготной ипотеки в России 3,8 миллиона семей смогли улучшить свои жилищные условия.
Ранее Владимир Путин призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой, «работая с потребителями».
В феврале этого года ДОМ.РФ был вынужден констатировать, что в России резко упали объемы жилищного строительства. "В феврале 2025 года застройщики запустили новые проекты жилья на 2,5 млн кв. м, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же в январе-феврале запущено 4,5 млн кв. м новостроек, это на 23% меньше, чем за первых два месяца 2024 г. Причиной такого резкого снижения исследователи называют рост ключевой ставки.
Тем не менее, в конце прошлого года замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек на площадке павильона Стройкомплекса РФ на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» заявил, что за 10 лет работы министерства было введено 874 млн кв. м жилья, а в 2023 году был побит рекорд и введено более 110 млн кв. м., с 2017 года из аварийного жилья переехало почти 860 тысяч человек.