«Для этого все есть»: Путин заявил, что сейчас можно решить многовековой вопрос с жильем для россиян

В феврале этого года ДОМ.РФ был вынужден констатировать, что в России резко упали объемы жилищного строительства. "В феврале 2025 года застройщики запустили новые проекты жилья на 2,5 млн кв. м, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же в январе-феврале запущено 4,5 млн кв. м новостроек, это на 23% меньше, чем за первых два месяца 2024 г. Причиной такого резкого снижения исследователи называют рост ключевой ставки.