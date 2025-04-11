Штраф за выброшенных на улицу питомцев предлагают увеличить в 10 раз

Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов: «Считаю правильным повысить штрафы минимум в десять раза, то есть до 30 тысяч рублей. Человек, который взял на себя ответственность за животное, а потом выбросил его на улицу, не думая о безопасности окружающих, должен быть наказан. Завели собаку, поиграли, не справились и бросили. Государство же несет ответственность и материальные издержки».