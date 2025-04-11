Штраф за выброшенных на улицу питомцев предлагают увеличить в 10 раз

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Размер штрафа для граждан, которые выбросили на улицу своих домашних животных, необходимо увеличить до 30 тысяч рублей.
Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов: «Считаю правильным повысить штрафы минимум в десять раза, то есть до 30 тысяч рублей. Человек, который взял на себя ответственность за животное, а потом выбросил его на улицу, не думая о безопасности окружающих, должен быть наказан. Завели собаку, поиграли, не справились и бросили. Государство же несет ответственность и материальные издержки».
Согласно действующему законодательству, несоблюдение общих требований к содержанию животных может повлечь предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей.
По мнению парламентария, сегодня суммы штрафов недостаточно, чтобы компенсировать затраты государства на отлов, вакцинацию и прочие действия с брошенными животными.