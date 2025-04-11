В день празднования 80-летия Победы в Екатеринбурге состоится салют

Директор Департамента культуры Илья Марков рассказал, что в преддверии празднования планируется провести ряд церемоний возложения цветов к памятникам воинской славы: к стеле «Город трудовой доблести» (5 мая в 10:00); к «Седому Уралу» на Площади Обороны (6 мая в12:00); к памятнику Георгию Жукову (8 мая в 10:00); к Широкореченскому мемориалу (9 мая в 08:00).