В день празднования 80-летия Победы в Екатеринбурге состоится салют

Празднование Дня Победы в Екатеринбурге завершится фейерверком и салютом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Как сообщил глава города Алексей Орлов на заседании коллегии, посвященной подготовке к празднованию 80-летия Победы в ВОВ, в ближайшее время планируется провести торжественный прием, посвященный 37 фронтовикам, получившим звания Почетных граждан Екатеринбурга.
Им будут вручены соответствующие удостоверения, ленты и знаки. Для ветеранов, состояние здоровья которых, позволит лично присутствовать на мероприятии, будут организованы домашние поздравления.
Директор Департамента культуры Илья Марков рассказал, что в преддверии празднования планируется провести ряд церемоний возложения цветов к памятникам воинской славы: к стеле «Город трудовой доблести» (5 мая в 10:00); к «Седому Уралу» на Площади Обороны (6 мая в12:00); к памятнику Георгию Жукову (8 мая в 10:00); к Широкореченскому мемориалу (9 мая в 08:00).
Также перед Днем Победы в ККТ «Космос» пройдет гала-концерт фестиваля ветеранских коллективов «Хотят ли русские войны» и встреча женщин-ветеранов и тружениц тыла «Огонек Победы».
Основными открытыми площадками станет исторический центр Екатеринбурга и ЦПКиО имени Маяковского. 8 и 9 мая в Историческом сквере будет функционировать иммерсивный «Театр Великой войны», а на Октябрьской площади откроется интерактивная выставка «Счастье жить!». В парке имени Маяковского тем временем пройдет акция «Вспомним всех поименно» и интерактивный спектакль «Военные собаки».
Кульминацией праздника станет парадна площади 1905 года и шествие «Бессмертного полка», которое впервые за длительное время состоится в очном формате. Основная сцена праздника расположится в Историческом сквере, где 9 мая пройдет концерт «Мы внуки твои, Победа!».
По окончании праздника запланирован масштабный фейерверк и салют из артиллерийских орудий над акваторией городского пруда, который в начнется в 22:00.
Как ранее сообщалось, 9 апреля врио губернатора Свердловской области Денис Паслер встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Глава региона поблагодарил их за вклад в Победу и пригласил на парад. "Ровно месяц остаётся до Дня 80-летия Великой Победы.
Для меня большая честь встретиться с вами в преддверии этого священного праздника и пригласить вас стать самыми почётными гостями парада в Екатеринбурге, — сказал Денис Паслер.