В Иркутске аэропорт приобрел машину для борьбы с гололедом

— Максимальная рабочая скорость машины — 50 километров в час. Это позволяет обработать всю полосу длиной 3,5 километра всего за 10 минут, что в 2,5 раза быстрее, чем при использовании старой прицепной установки, — прокомментировал заместитель начальника службы по эксплуатации аэродромной техники и СММ Юрий Мельников.