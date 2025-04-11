В Иркутске аэропорт приобрел машину для борьбы с гололедом

В аэропорту Иркутска появилась машина для распределения реагентов на взлетно-посадочной полосе и на местах стоянки самолетов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, данное приобретение поможет обеспечить безопасность полетов весной и осенью.
— Максимальная рабочая скорость машины — 50 километров в час. Это позволяет обработать всю полосу длиной 3,5 километра всего за 10 минут, что в 2,5 раза быстрее, чем при использовании старой прицепной установки, — прокомментировал заместитель начальника службы по эксплуатации аэродромной техники и СММ Юрий Мельников.
Отметим, авто будет бороться с гололедом, в качестве защиты используется специальный реагент, который уже прошел проверки и полностью соответствует всем требованиям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зону возможных подтоплений могут попасть 95 населенных пунктов Иркутской области, в них живут более 18 тысяч человек.