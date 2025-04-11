В аэропорту Иркутска появилась новая машина для обработки ВПП

«Новая техника, созданная на базе надежного шасси КамАЗ-6520, оснащена специальным оборудованием, включая емкость для жидкого реагента объемом 12,5 тысяч литров. Чтобы распределить реагент на ВПП, потребуется около 3,7 тысяч литров реагента, что позволяет машине обработать всю необходимую площадь, а также рулежные дорожки и стоянки без дозаправки. Раскладывающиеся штанги машины обрабатывают полосу шириной до 24 метров, позволяя всего за два прохода покрыть всю 45-метровую ширину ВПП», — отметили в аэропорту.