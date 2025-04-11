Как работающему пенсионеру выгодно уволиться: советы Госдумы

Дожив до пенсионного возраста, не стоит сразу стремиться уходить в бессрочный отпуск. Важно помнить о перерасчетах и повышенных начислениях. Депутат Алексей Говырин посоветовал россиянам, когда выгоднее уволиться с работы и выйти на пенсию, транслирует ТАСС.
Парламентарий напомнил, если пенсионер стремится к перерасчету, он не должен иметь ни одного рабочего дня в месяце. Лучше переждать и вернуться к работе позже. Повышенные выплаты никуда не исчезнут, так как индексации сохраняются в любом случае.
«Если пенсионер уволится 9 января и устроится на новое место 10 февраля, Социальный фонд посчитает, что он работал и в январе, и в феврале, и откажет в перерасчете. Поэтому важна точность не только в дате увольнения, но и в соблюдении календарного перерыва», — отметил Алексей Говырин.
Важно также следить за тем, к какой социальной категории граждан можно себя отнести. Например, некоторые многодетные матери могут выйти на пенсию и в 50 лет.