Как работающему пенсионеру выгодно уволиться: советы Госдумы

Парламентарий напомнил, если пенсионер стремится к перерасчету, он не должен иметь ни одного рабочего дня в месяце. Лучше переждать и вернуться к работе позже. Повышенные выплаты никуда не исчезнут, так как индексации сохраняются в любом случае.