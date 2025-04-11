Три способа снизить сумму в квитанции за электричество в Новосибирске

Жители Новосибирска могут значительно снизить платежи за электроэнергию, участвуя в программе лояльности «Энергобонус» от АО «Новосибирскэнергосбыт». Как сообщили в компании, клиенты, передающие показания и оплачивающие счета с 23 по 26 число каждого месяца, получают бонусы до 10% от суммы платежа, которые можно использовать для оплаты будущих периодов.