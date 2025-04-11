Три способа снизить сумму в квитанции за электричество в Новосибирске

Жители Новосибирска могут значительно снизить платежи за электроэнергию, участвуя в программе лояльности «Энергобонус» от АО «Новосибирскэнергосбыт». Как сообщили в компании, клиенты, передающие показания и оплачивающие счета с 23 по 26 число каждого месяца, получают бонусы до 10% от суммы платежа, которые можно использовать для оплаты будущих периодов.
«Наша программа “Энергобонус” — это реальная возможность сэкономить для дисциплинированных плательщиков. Те, кто своевременно передает показания и оплачивает счета в указанные даты, получают до 10% возврата от суммы платежа», — пояснили в пресс-службе «Новосибирскэнергосбыта».
С 1 июля 2024 года для населения также действуют дифференцированные тарифы, где стоимость электроэнергии увеличивается при превышении определенных объемов потребления. Для максимальной экономии в компании рекомендуют своевременно оплачивать счета до 10 числа следующего месяца, использовать энергоэффективные приборы и регулярно передавать показания счетчиков.