Депутат ГД предложил увеличить зарплаты работников скорой помощи за счет соцвыплат

«Поражает упорство, с которым правительство отказывает работникам “скорой” в специальных социальных выплатах, которых они лишены, в отличие от коллег, работающих в стационарах», — передает слова Миронова РИА Новости. Он добавил, что для восстановления справедливости необходимо около семи млрд рублей в год.