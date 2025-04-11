Дональд Трамп отреагировал на крушение самолета в реке Гудзон

Он взглянул на кадры с места происшествия и назвал их ужасающими. У вертолета, по предварительным данным, отказали лопасти. Воздушное судно рухнуло в реку. Всеми подробностями инцидента занимается министр транспорта США Шон Даффи. По словам президента Соединенных Штатов, вскоре детали ЧП будут раскрыты.