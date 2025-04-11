Дональд Трамп отреагировал на крушение самолета в реке Гудзон

На территории Соединенных Штатов 10 апреля произошла трагедия. В авиакатастрофе погибли шесть человек. В их числе трое детей. Случившееся прокомментировал американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети.
Он взглянул на кадры с места происшествия и назвал их ужасающими. У вертолета, по предварительным данным, отказали лопасти. Воздушное судно рухнуло в реку. Всеми подробностями инцидента занимается министр транспорта США Шон Даффи. По словам президента Соединенных Штатов, вскоре детали ЧП будут раскрыты.
«Страшное крушение вертолета на реке Гудзон. Похоже, что шесть человек — пилот, двое взрослых и трое детей — больше не с нами. Кадры аварии ужасающие. Да благословит Господь родных и близких погибших», — написал Дональд Трамп.
Пассажирами стали граждане Испании. На борту находилась семья гендиректора одного из филиалов немецкого концерна Siemens Августина Эскобара.