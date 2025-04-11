В Омской области увеличился спрос и зарплаты таксистов

В течение прошедшего года на платформе HH.ru было опубликовано свыше 21,2 тысячи предложений работы для водителей такси, что на 58% превышает аналогичный показатель за весь 2023 год. Согласно аналитическим данным, потребность в таксистах исходит от компаний в сфере логистики, предприятий, предоставляющих услуги населению, а также розничной торговли.