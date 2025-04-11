В Омской области увеличился спрос и зарплаты таксистов

В течение прошедшего года на платформе HH.ru было опубликовано свыше 21,2 тысячи предложений работы для водителей такси, что на 58% превышает аналогичный показатель за весь 2023 год. Согласно аналитическим данным, потребность в таксистах исходит от компаний в сфере логистики, предприятий, предоставляющих услуги населению, а также розничной торговли.
В число 15 регионов с наибольшим количеством вакансий вошла Омская область (0,3 тысячи вакансий, или 1%), где за год спрос на таксистов увеличился на 44%.
За год средняя зарплата, указанная в объявлениях о работе для таксистов по всей стране, увеличилась на 39%, достигнув отметки более 148,4 тыс. рублей. В Омской области таксистам в среднем предлагают 164,3 тыс. рублей, при этом рост зарплатных предложений за год составил 83%.
Наиболее распространенным предложением в объявлениях для таксистов является гибкий график: за последний год свыше 9 тысяч вакансий содержали подобное условие. За год частота предложений о работе по гибкому графику увеличилась на 51%.
Интересно, что для водителей такси доступна и вахтовая работа: за год было опубликовано более тысячи соответствующих объявлений.
В Омской области на одну вакансию претендуют в среднем 6,7 резюме, что соответствует нормальным показателям для рынка труда (4,0−7,9 резюме на вакансию) и свидетельствует об умеренной конкуренции среди кандидатов на вакансии водителей такси в регионе.
Ранее мы писали, что в Омске назвали самые востребованные профессии. Наибольшее число вакансий было открыто для продавцов-консультантов и кассиров. Помимо них, в первую пятёрку по востребованности вошли менеджеры, занимающиеся продажами и клиентским сервисом, водители и курьеры, а также специалисты в области медицины.