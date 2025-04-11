Вашингтон призывает Москву освободить из заключения 73-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Стивена Хаббарда, который был приговорен в России к тюремному сроку за его участие в качестве наемника в украинском конфликте на стороне Вооруженных сил Украины. С таким заявлением выступил накануне официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс.
«Я хочу подчеркнуть то, о чем я говорила в своем заявлении: призываю Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года», — сказала она журналистам.
В октября прошлого года Московской городской суд приговорил американского пенсионера Стефана Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам колонии по делу о его участии его как наемника в военном конфликте с Россией на стороне Украины. Тогда мужчина признал свою вину.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что суд приговорил к 19 годам лишения свободы наемника ВСУ из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона за преступления против мирного населения Курской области. Доказательства, собранные следователями, признаны судом достаточными для вынесения приговора британскому наемнику киевского режима, который признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве.
Кроме того, в Донецкой Народной Республике состоялся суд над 37-летним американским наемником Бенджамином Стюартом Ридом. Он был заочно приговорен к 14 годам лишения свободы. он признан виновным по двум эпизодам статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за участие наёмника в вооружённом конфликте.
В Генеральной прокуратуре уточнили, что сотрудники правоохранительных органов вынесли приговоры уже 79 боевикам ВСУ и иностранным наемникам, причастным к нападению на Курскую область. Из общего числа всего 11 преступников осуждены заочно.
Все украинские боевики и наемники получили сроки от 13 лет тюремного заключения до пожизненного пребывания в местах лишения свободы. Среди заочно арестованных числятся 10 иностранцев и один солдат ВСУ.