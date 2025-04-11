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В Иркутске «Байкал-Энергия» расторгла контракты с тремя хоккеистами

Команду «Байкал-Энергию» — 2 покинул 18-летний нападающий Вячеслав Бронников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутская «Байкал-Энергия» расторгла контракты с тремя хоккеистами. Как сообщили КП-Иркутск в Федерации хоккея с мячом России, речь идет о защитнике Святославе Медянникове, полузащитнике Марате Хайруллине и нападающем Евгении Легалине.

Отметим, чуть ранее стало известно, что команду «Байкал-Энергия» — 2 покинул и 18-летний нападающий Вячеслав Бронников — младший, который летом 2024 года перебрался в Иркутскую область. В высшей лиге он провел 16 матчей, забив четыре мяча.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что организация из Иркутска украла у мужчины миллион рублей по поддельному договору займа.