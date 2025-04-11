Напомним, что победа Джеорджеску в первом туре президентских выборов в ноябре 2024 года с результатом 22,95% была аннулирована Конституционным судом Румынии. Причина —нарушения избирательного процесса, связанные с предполагаемым иностранным вмешательством через платформу TikTok. При этом российская сторона категорически отвергала все обвинения в причастности к каким-либо вмешательствам в румынские выборы.