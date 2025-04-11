Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску резко отреагировал на планы НАТО на страну. По его мнению, НАТО может начать Третью мировую войну из Румынии. Об этом Джеорджеску рассказал в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.
«Им не нужна свободная Румыния. Они хотят начать третью мировую войну с территории Румынии и хотят вовлечь в нее Европу», — сказал Джорджеску.
Джеорджеску охарактеризовал Румынию как стратегически ключевое государство, которое выполняет роль «ворот». Именно они могут предотвратить или инициировать крупномасштабный военный конфликт. В дополнение он подчеркнул, что через румынскую территорию проходят критически важные логистические маршруты, включая грузовые потоки на Украину.
«Мы играем ключевую роль в этом конфликте, но вместо того, чтобы использовать это положение для дипломатии, нас подталкивают к войне», — комментировал Джорджеску.
Кроме этого, он выразил убеждение, что руководство ЕС стремится превратить НАТО в агрессивный военный блок. Однако, как подчеркнул политик, Румыния не разделяет подобную милитаристскую повестку и намерена выступать в роли миротворца, поскольку военные конфликты противоречат ее национальным интересам.
В январе 2025 года Джеорджеску выступил с заявлением, в котором обвинил НАТО в попытках использовать территорию Румынии в качестве плацдарма для развязывания глобального военного конфликта. Особую роль в эскалации ситуации, по его мнению, играет генеральный секретарь альянса Марк Рютте, который сознательно провоцирует напряженность в регионе.
Напомним, что победа Джеорджеску в первом туре президентских выборов в ноябре 2024 года с результатом 22,95% была аннулирована Конституционным судом Румынии. Причина —нарушения избирательного процесса, связанные с предполагаемым иностранным вмешательством через платформу TikTok. При этом российская сторона категорически отвергала все обвинения в причастности к каким-либо вмешательствам в румынские выборы.
Накануне политолог Екатерина Шумицкая рассказала, что потенциальный глава Румынии Джордже Симион в случае победы на президентских выборах может прекратить поставки оружия для Украины, тем самым занять антиукраинскую позицию.