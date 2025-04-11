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Свердловских водителей призвали быть осторожными в условиях апрельского снегопада

Госавтоинспекция призвала автомобилистов быть максимально осторожными на свердловских дорогах из-за ухудшения погоды.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 100% 755 мм рт. ст. +11°

По данным синоптиков, в регионе ожидается понижение температуры, дороги могут покрыться слоем мокрого снега и гололедицей.

Водителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности, выбирать пониженный скоростной режим, учитывать состояние дороги и избегать резких манёвров.

Начинающих водителей, а также тех, кто сменил летнюю резину на зимнюю, призывают воздержаться от поездок в период непогоды.

Ранее Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области призывало водителей не торопиться менять шины на летние.

В ГАИ напомнили, что даже в мае в регионе могут быть резкие похолодания и снегопады. Летняя резина в таких условиях повышает риск аварий.