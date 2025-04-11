Свердловских водителей призвали быть осторожными в условиях апрельского снегопада

По данным синоптиков, в регионе ожидается понижение температуры, дороги могут покрыться слоем мокрого снега и гололедицей.
Водителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности, выбирать пониженный скоростной режим, учитывать состояние дороги и избегать резких манёвров.
Начинающих водителей, а также тех, кто сменил летнюю резину на зимнюю, призывают воздержаться от поездок в период непогоды.
Ранее Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области призывало водителей не торопиться менять шины на летние.
В ГАИ напомнили, что даже в мае в регионе могут быть резкие похолодания и снегопады. Летняя резина в таких условиях повышает риск аварий.