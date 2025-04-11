В Красноярском крае клещ впился за ухом гулявшего возле дома ребенка

В Красноярском крае клещи пошли в наступление. Именно так характеризуют обстановку специалисты регионального управления Роспотребнадзора. За минувшую неделю с жалобами на присасывание обратился к медикам 51 человек. В том числе 13 детей. А всего с начала сезона уже 67 пострадавших.