В Красноярском крае клещ впился за ухом гулявшего возле дома ребенка

В Красноярском крае клещи пошли в наступление. Именно так характеризуют обстановку специалисты регионального управления Роспотребнадзора. За минувшую неделю с жалобами на присасывание обратился к медикам 51 человек. В том числе 13 детей. А всего с начала сезона уже 67 пострадавших.
География ширится: к Красноярску и Дивногорску (включая окрестности) добавились Ачинск, Канск и Балахта с районами. Южные территории — Минусинск, Шушенский, Идринский, Ермаковский, Ирбейский районы. А еще Нижнеингашский, Емельяновский, Березовский, Казачинский районы.
Специалисты предупреждают, что микрохищники подстерегают повсюду, где есть хоть какие-то зеленые насаждения: в парках, на дачах, даже на кладбищах (а впереди Пасха и Родительский день, когда верующие отправятся туда). Поэтому нужно соблюдать меры предосторожности.
Так, в поселке Новоозерный родители обнаружили кровососа за ухом семилетнего ребенка, который гулял возле дома. К счастью, он был привит.