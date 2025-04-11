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В ближайшие дни в Башкирии сохранится вероятность снега

По прогнозам синоптиков, сегодня днем местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по востоку до умеренных.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 94% 760 мм рт. ст. +11°
Источник: Башинформ

Утром в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на восточный умеренный, по югу порывистый. Температура воздуха днем составит +3,+8°.

В субботу, 12 апреля, ночью местами ожидается небольшой мокрый снег, по юго-востоку до умеренного, днем без существенных осадков. Ветер северной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью −4,+1°, днем +6,+11°.

В воскресенье, 13 апреля, местами небольшой дождь, ночью со снегом. Ветер северной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью −2,+3°, днем +8,+13°.