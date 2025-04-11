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На церемонии вручения премии «Оскар» появится новая номинация

На церемонии вручения «Оскара» с 2027 года появится новая номинация, посвященная достижениям в области постановки каскадерских трюков. Об этом рассказали в американской академии кинематографических искусств и наук.

Новая номинация будет на 100-м «Оскаре».

На церемонии вручения «Оскара» с 2027 года появится новая номинация, посвященная достижениям в области постановки каскадерских трюков. Об этом рассказали в американской академии кинематографических искусств и наук.

«Совет управляющих академии кинематографических искусств и наук объявил об учреждении ежегодной конкурсной премии “Оскар” за достижения в области постановки трюков», — говорится в сообщении на официальном сайте академии. Там добавили, что номинация будет представлена на 100-й церемонии «Оскар», и более подробные правила участия и голосования будут объявлены позже.