Белый гроб на Кадиллаке: как друзья спланировали похороны Паши Техника

«Он понимал, что сможет это делать весело, будет прикольно, с юмором, с его стилем и при этом это будут какие-то реальные дела. Об этом проекте никто никогда не говорил и не писал, но он 100 процентов в этом году хотел его запустить. Он понимал, что это хорошая история и наконец он будет делать контент не просто такого глупого, веселого значения, а уже будет смысловая нагрузка», — добавил друг исполнителя.