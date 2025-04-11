Белый гроб на Кадиллаке: как друзья спланировали похороны Паши Техника

Рэпер Паша Техник будет похоронен в брендовых вещах, которые любил артист, в белом гробу. С ним вместе положат кепку, которую он хотел, чтобы лежала рядом. Друг артиста Лука Сафронов-Затравкин рассказал aif.ru, как пройдут похороны исполнителя, а также о его мечтах, которые музыкант не успел осуществить.
Брендовые вещи и кепка в гробу.
Пашу Техника похоронят в брендовых вещах, которые он любил исполнитель, рассказал aif.ru Сафронов. По его словам, артиста оденут в кроссовки, рубашку Burberry, штаны Stone Island. А в гроб обязательно положат кепку, которую он хотел, чтобы была с ним в такой момент.
Сафронов отметил, что он сам выбирал гроб, так как знает, какой бы хотел себе Паша Техник.
«Будет белоснежный, роскошный гроб, много белых цветов, будет все светлое, белое, чистое — такая на самом деле была его душа, когда он не изменял свое сознание. Будет эта доброта и чистота», — сказал aif.ru собеседник издания.
Он также добавил, что на церемонии прощания огромное количество человек увидят, что их кумир уходит благочестиво, в церкви, под звуки молитв и под запах ладана церковного.
Кроме того, Сафронов также выбирал и автомобиль, на котором повезут гроб с Пашей Техником. Как сообщил друг артиста, он решил остановиться на джипе «Кадиллак».
«Все-таки он был рэпер, надо отдать дань уважения этой культуре. Я думаю, что он хотел бы поехать на джипе. Если ехать в последний путь, то ехать на “Кадиллаке”, — подчеркнул в беседе с aif.ru он.
«Мечтал завязать».
Паша Техник очень хотел вылечиться от зависимости, однако ему все время мешали это сделать. Сафронов заявил aif.ru, что музыканта постоянно дергали из реабилитационного центра на различные съемки, где в колу могли подмешать алкоголь.
«Он уже немножко выпивал, понимал, что он срывается, что с ним что-то не то. Но тут же подходили женщины с низкой социальной ответственностью, которые хотели пропиариться за счет него и продавать свои услуги дороже. Это был огромный ком», — отмечает он.
Затем, как утверждает Сафронов, подходили уже другие и видели, что рэпер уже нетрезв и ему нужно дать какой-то препарат или вещество, чтобы он бесплатно поехал с ними на какое-либо мероприятие.
«Чтобы он вел себя как-то неадекватно, чтобы потом это выложить и собрать на этом хайп, заработать», — добавил друг Паши Техника.
«Ремонт от Техника».
Перед смертью Паша Техник задумывал два новых проекта, которые хотел выпустить в этом году. По словам Сафронова, один из них был посвящен искусству. Рэпер хотел сделать серию технических обзоров современных выставок. Он планировал рассказывать своей аудитории о том, что жизнь без веществ может быть красочной и яркой. Вышел даже первый выпуск проекта — обзор выставки Никаса Сафронова.
«Он приехал на ее закрытие, проведя там экскурсию вместе с Ильей Сатиром. Просил меня исполнить там произведение Рахманинова, а они сидели слушали. Паша хотел рассказать о картинах не сложным языком искусствоведа, а передать свое первое впечатление незамутненным глазом. Просто показать своей аудитории, какое есть сегодня современное искусство, что это интересно, прикольно, модно, стильно», — сообщил aif.ru он.
Кроме того, Паша Техник хотел запустить проект по ремонту квартир наподобие тех, что показывали по телевизору — «Квартирный вопрос» или «Школа ремонта». Сафронов отметил aif.ru, что было даже название шоу — «Ремонт от Техника». По задумке рэпера, он бы приезжал к людям и выполнял у них ремонт. Сам бы ходил по магазинам, выбирал материалы, работал с дизайнерами. Также музыкант хотел показывать на шоу какие-либо лайфхаки и давать различные советы.
«Он понимал, что сможет это делать весело, будет прикольно, с юмором, с его стилем и при этом это будут какие-то реальные дела. Об этом проекте никто никогда не говорил и не писал, но он 100 процентов в этом году хотел его запустить. Он понимал, что это хорошая история и наконец он будет делать контент не просто такого глупого, веселого значения, а уже будет смысловая нагрузка», — добавил друг исполнителя.
Сверхсовременное искусство от Паши Техника.
Сафронов в разговоре с aif.ru также рассказал, что еще перед смертью Паша Техник совместно с Никасом Сафроновым создали арт-объект. По его словам, это концепт-арт, сверхсовременное искусство, полное многосмысленности, иронии и вдохновения.
«В память о нем на одной из выставок в этом году, я думаю, осенью мы покажем совместный арт-объект, который сделали Паша и Никас Сафронов. Этот объект, конечно, готов. Изначально Николай Степанович создал его, а Паша просто дополнил», — сообщил друг исполнителя.
В конце марта 40-летний рэпер был экстренно доставлен в больницу на острове Пхукет в Таиланде из-за серьезного отравления. Он находился в коме в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии. 4 апреля Паша Техник скончался.
Церемония прощания с Пашей Техником пройдет 11 апреля с 12 до 15 часов в храме Петра и Павла в Лефортове. Похороны артиста состоятся на Николо-Архангельском кладбище. При этом поклонников там не пустят к гробу.