Большая часть военной техники, поставляемой Германией Украине, обладает существенными недостатками в условиях боевых действий. Об этом информирует газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на засекреченный протокол доклада заместителя военного атташе посольства ФРГ в Киеве. Подобный материал был представлен в конце января в школе младшего командного состава сухопутных войск в Деличе.
Уточняется, основными проблемами называются высокая стоимость боеприпасов, уязвимость техники, а также сложность ее ремонта в полевых условиях.
Однако среди поставленной техники есть и исключения. В частности, самоходные зенитные установки Gepard получили высокую оценку ВСУ и считаются одной из самых надежных и эффективных боевых систем.
Ранее KP.RU писал об очередном поражении ВСУ. Так, российская армия нанесла удар по украинскому оборонному предприятию в городе Шостка Сумской области.