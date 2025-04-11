SZ: Отчеты ВСУ показали, что почти вся военная техника ФРГ имеет недостатки

Большая часть военной техники, поставляемой Германией Украине, обладает существенными недостатками в условиях боевых действий. Об этом информирует газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на засекреченный протокол доклада заместителя военного атташе посольства ФРГ в Киеве. Подобный материал был представлен в конце января в школе младшего командного состава сухопутных войск в Деличе.