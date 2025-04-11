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SZ: Отчеты ВСУ показали, что почти вся военная техника ФРГ имеет недостатки

В Германии раскрыли отчеты ВСУ по недостаткам немецкой техники.

Источник: Комсомольская правда

Большая часть военной техники, поставляемой Германией Украине, обладает существенными недостатками в условиях боевых действий. Об этом информирует газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на засекреченный протокол доклада заместителя военного атташе посольства ФРГ в Киеве. Подобный материал был представлен в конце января в школе младшего командного состава сухопутных войск в Деличе.

Уточняется, основными проблемами называются высокая стоимость боеприпасов, уязвимость техники, а также сложность ее ремонта в полевых условиях.

Однако среди поставленной техники есть и исключения. В частности, самоходные зенитные установки Gepard получили высокую оценку ВСУ и считаются одной из самых надежных и эффективных боевых систем.

Ранее KP.RU писал об очередном поражении ВСУ. Так, российская армия нанесла удар по украинскому оборонному предприятию в городе Шостка Сумской области.