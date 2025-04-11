Кожевников поделился прогнозами на серию игр омского «Авангарда» и «Локомотива»

Кожевников отметил, что «Локомотив» проявил себя очень достойно на протяжении всего сезона и действительно стал «локомотивом» в турнире, демонстрируя хорошую игру. В свою очередь, «Авангард» за последние недели улучшил свои результаты, особенно после возвращения Владимира Ткачёва, который считается одним из лучших игроков хоккея в России.