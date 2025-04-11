Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кожевников поделился прогнозами на серию игр омского «Авангарда» и «Локомотива»

Двукратный олимпийский чемпион считает, что у команд равные шансы.

Источник: Om1 Омск

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предстоящей серии игр омского «Авангарда» и ярославского «Локомотива». По его словам, предстоящая встреча между командами обещает быть особенно интересной и напряжённой. Обе команды находятся на равных позициях в этом сезоне. Об этом сообщает «Российская газета».

Кожевников отметил, что «Локомотив» проявил себя очень достойно на протяжении всего сезона и действительно стал «локомотивом» в турнире, демонстрируя хорошую игру. В свою очередь, «Авангард» за последние недели улучшил свои результаты, особенно после возвращения Владимира Ткачёва, который считается одним из лучших игроков хоккея в России.

«Не в пользу ярославцев то, что в последнее время они много удаляются. Для них это не очень хорошо, учитывая, как сильны у “Авангарда” бригады большинства», — заявил Кожевников.

В конечном итоге Кожевников считает, что шансы команд можно оценить как 50 на 50, что добавляет интриги в предстоящую встречу. Таким образом, болельщикам предстоит увидеть равный матч, где всё может решить мельчайшая деталь.