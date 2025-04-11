В Иркутской области в 2024 году ввели рекордное количество жилья

В Иркутской области в 2024 построили рекордное количество жилья. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, удалось возвести 1 605,2 тысячи квадратных метров, а это 107,7%, если сравнивать с показателями 2023 года. План перевыполнен, однако темпы сбавлять не собираются, так как в приоритете остается постоянное развитие жилищного сектора.
Отметим, что уделяется должное внимание и переселению людей из аварийных домов. С 2019 года жилищные условия улучшили 32 тысячи человек. Работа в данном направлении продолжится, в том числе власти будут создаваться социальную инфраструктуру в новых микрорайонах.
А какие планы на 2025 год? Планируется реализовать 94 пространства, речь о парках, скверах, площадях, дворовых территориях и другом.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье 2,5 тысячи человек посетили медицинский поезд «Святой Пантелеймон».