В Иркутской области в 2024 году ввели рекордное количество жилья

В Иркутской области в 2024 построили рекордное количество жилья. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, удалось возвести 1 605,2 тысячи квадратных метров, а это 107,7%, если сравнивать с показателями 2023 года. План перевыполнен, однако темпы сбавлять не собираются, так как в приоритете остается постоянное развитие жилищного сектора.