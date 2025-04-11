Трамп отменил ограничения Обамы на воду из-за причёски

Президент США Дональд Трамп обосновал решение отменить введённые при Бараке Обаме ограничения на расход воды в душевых головках, сославшись на собственные неудобства. Как сообщает Washington Post, перед подписанием указа он заявил, что вынужден проводить под душем до 15 минут, чтобы полностью намочить свои волосы из-за действующих ограничений в 2,5 галлона (9,5 литра) воды в минуту, назвав эту ситуацию абсурдной.