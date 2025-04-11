«Мне приходится стоять под душем 15 минут, пока они не намокнут. Это смешно», — сказал республиканец.
На этом основании Белый дом выпустил указ, отменяющий введённые при Обаме и сохранённые при Байдене экологические нормы для душевых. В заявлении администрации новые меры представлены как «положение конца войне с давлением воды», а прежние правила названы «бюрократическим кошмаром».
Ранее Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране в ответ на серьёзный торговый дисбаланс. В официальном заявлении Белого дома подчёркивается, что постоянный дефицит негативно сказался на производственной инфраструктуре, что, в свою очередь, привело к растущей зависимости военно-промышленного комплекса от зарубежных производителей.