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Трамп отменил ограничения Обамы на воду из-за причёски

Президент США Дональд Трамп обосновал решение отменить введённые при Бараке Обаме ограничения на расход воды в душевых головках, сославшись на собственные неудобства. Как сообщает Washington Post, перед подписанием указа он заявил, что вынужден проводить под душем до 15 минут, чтобы полностью намочить свои волосы из-за действующих ограничений в 2,5 галлона (9,5 литра) воды в минуту, назвав эту ситуацию абсурдной.

Источник: Life.ru

«Мне приходится стоять под душем 15 минут, пока они не намокнут. Это смешно», — сказал республиканец.

На этом основании Белый дом выпустил указ, отменяющий введённые при Обаме и сохранённые при Байдене экологические нормы для душевых. В заявлении администрации новые меры представлены как «положение конца войне с давлением воды», а прежние правила названы «бюрократическим кошмаром».

Ранее Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране в ответ на серьёзный торговый дисбаланс. В официальном заявлении Белого дома подчёркивается, что постоянный дефицит негативно сказался на производственной инфраструктуре, что, в свою очередь, привело к растущей зависимости военно-промышленного комплекса от зарубежных производителей.