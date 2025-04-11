«Вашингтон» вручил Овечкину золотую клюшку в честь рекорда

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» вручил Александру Овечкину золотую клюшку в рамках торжественной церемонии, посвящённой его историческому достижению — рекорду по количеству голов в чемпионатах НХЛ. Праздничное мероприятие прошло на домашней арене команды в знак признания заслуг российского нападающего.
6 апреля во втором периоде встречи с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил шайбу в ворота Ильи Сорокина, своего соотечественника. Этот гол стал для него 895-м в регулярных сезонах НХЛ, что является выдающимся результатом за его 20-летнюю карьеру в лиге.
Сам Овечкин признался, что установление этого рекорда стало для него самым значимым моментом в жизни. Он поблагодарил болельщиков, команду и свою семью за поддержку на протяжении всех лет в НХЛ.
Ранее в НХЛ оценили шансы Александра Овечкина забить 1000 голов в лиге. Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Каролины» 11 апреля.