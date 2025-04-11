Тематическую подсветку включат на новосибирской телебашне в День космонавтики

Кстати, не только в столице Сибири, но и других городах России телебашни засияют. Так, например, обратный отсчет старта ракеты «Восток» и Млечный Путь отобразится на башнях в Великом Новгороде, Сочи, Смоленска, Ярославля, Челябинска, поздравительный ролик с изображением Юрия Гагарина на фоне звездного неба и легендарным «Поехали!» включат на медиафасаде Останкинской телебашни. Также к световому параду подключатся высотные объекты Самары, Уфы, Перми, Пензы и других городов.