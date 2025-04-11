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Тематическую подсветку включат на новосибирской телебашне в День космонавтики

На телебашне покажут спутники и вид на Землю из космоса.

Источник: Комсомольская правда

В честь Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля, на новосибирской телебашне включится архитектурно-художественная подсветка. Она будет тематической, то есть связанной с космосом. Об этом сообщили в пресс-службе РТРС.

— На световом панно телебашни в Новосибирске покажут спутники и вид на Землю из космоса, — уточнили в пресс-службе.

Кстати, не только в столице Сибири, но и других городах России телебашни засияют. Так, например, обратный отсчет старта ракеты «Восток» и Млечный Путь отобразится на башнях в Великом Новгороде, Сочи, Смоленска, Ярославля, Челябинска, поздравительный ролик с изображением Юрия Гагарина на фоне звездного неба и легендарным «Поехали!» включат на медиафасаде Останкинской телебашни. Также к световому параду подключатся высотные объекты Самары, Уфы, Перми, Пензы и других городов.