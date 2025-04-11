Где зарядить машину в Новосибирске бесплатно: 18 новых станций появятся в городе

В 2025 году в Новосибирске появятся 18 новых «розеток» для автомобилей. Об этом редакции Om1.ru Новосибирск сообщили в пресс-службе АО «Новосибирскэнергосбыт». Еще в 2024 году было установлено 20 электрозаправочных станций, интегрированных в сеть партнера ООО «Пункт-Е». В результате в этом году общее количество ЭЗС в регионе достигнет 70.