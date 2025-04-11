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Где зарядить машину в Новосибирске бесплатно: 18 новых станций появятся в городе

«Новосибирскэнергосбыт» запустит 18 новых зарядных станций для электромобилей в 2025 году.

Источник: Om1 Новосибирск

В 2025 году в Новосибирске появятся 18 новых «розеток» для автомобилей. Об этом редакции Om1.ru Новосибирск сообщили в пресс-службе АО «Новосибирскэнергосбыт». Еще в 2024 году было установлено 20 электрозаправочных станций, интегрированных в сеть партнера ООО «Пункт-Е». В результате в этом году общее количество ЭЗС в регионе достигнет 70.

«Для клиентов, желающих воспользоваться услугой установки ЭЗС на парковке многоквартирного дома, наша компания выполняет весь комплекс работ: от согласования с управляющей компанией и сетевой организацией технических вопросов, выбора оптимальных решений до поставки оборудования и его монтажа», — отметили в пресс-службе «Новосибирскэнергосбыта».

Владельцы электромобилей получат удобство и доступность для зарядки своих транспортных средств, что способствует популяризации экологически чистого транспорта и улучшению имиджа здания или парковки.