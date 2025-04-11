Вслед за Шаламе и Камбербэтчем: Юра Борисов стал своим в Голливуде

Российский актер Юра Борисов после успеха на премии Оскар фильма «Анора» вслед за Тимоти Шаламе, Бенедиктом Камбербэтчем и многими другими звездами подписал соглашение о сотрудничестве с одним из самых влиятельных американских агентств талантов United Talent Agency (UTA). Теперь россиянин Борисов на Голливудских холмах, можно сказать, свой. Об этом со сслыкой на источники сообщил журнал Variety.
В своей презетации агентство заявляет, что ее клиенты — это люди, чьи «голоса и видение определяют культуру и формируют мир».
В конце января этого года Борисов получил номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора». И теперь международная карьера в кино Борисова пошла в гору.
После церемонии награждения артистов, как сообщал сайт KP.RU, Юра Борисов удостоился множества подарков. Это путевка в спа-курорт, сертификат на пластику и опасная газировка.
Голливудская звезда Роберт Дауни-младший высказался о работе российского актера Юры Борисова. Исполнитель роли «Железного человека» обратился к Борисову со сцены на 97-й церемонии вручения премии «Оскар». По словам Дауни-младшего, Борисова ждет яркое будущее в мировом кино.
Отметим, российский актер в этом году номинирован почти на все мировые кинопремии, но, как правило, в качестве «актера второго плана». И также как, правило, наград не получал. Произошло это и в феврале в Калифорнии, где в 30-й раз объявили победителей премии «Выбор критиков» — «Critics Choice Awards 2025». Впрочем, такая досада Юру Борисова не расстроила.
В интервью американским изданиям Борисов рассказал о своих целях в кино. По словам артиста, он когда-нибудь хотел бы сыграть настоящего адреналинового парня. Также артист похвастался своими достижениями. Он умеет ездить на мотоцикле и кататься на лошади. А еще актер признался, что пару раз даже прыгал с парашютом вместе с инструктором.
Между тем, звезды Борисову подсказывают, что успех может прийти в его жизнь, если играть роли душевные, про любовь и сострадание, помощь и заботу. А жизнь за границей, карьера и достижения в Голливуде ему даны по судьбе.