Вслед за Шаламе и Камбербэтчем: Юра Борисов стал своим в Голливуде

Отметим, российский актер в этом году номинирован почти на все мировые кинопремии, но, как правило, в качестве «актера второго плана». И также как, правило, наград не получал. Произошло это и в феврале в Калифорнии, где в 30-й раз объявили победителей премии «Выбор критиков» — «Critics Choice Awards 2025». Впрочем, такая досада Юру Борисова не расстроила.