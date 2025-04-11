Четыре новосибирских спектакля вошли в лонг-лист «Золотой Маски»

С 1 апреля в Москве стартовал фестиваль «Золотая Маска», который собрал на своей площадке спектакли-номинанты из самых разных уголков России. Мероприятие получило поддержку от Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив, что подчёркивает его важность для культурной жизни страны.
В лонг-лист фестиваля вошли 92 спектакля из таких городов, как Южно-Сахалинск, Самара, Курск, Нижний Новгород, Омск, Новосибирск, Евпатория, Пермь, Уфа, Владикавказ, Рыбинск, Пенза, а также из столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. Показы продлятся до 2 июня.
В лонг-лист фестиваля вошли четыре спектакля из Новосибирска. Это «Ромео и Джульетта» от Новосибирского драматического театра «Красный факел», «Человек, нашедший свое лицо» — постановка Новосибирского музыкального театра, «Дачники» от Новосибирского драматического театра «Старый дом» и «Собаки» — спектакль Новосибирского академического молодежного театра «Глобус».