Четыре новосибирских спектакля вошли в лонг-лист «Золотой Маски»

С 1 апреля в Москве стартовал фестиваль «Золотая Маска», который собрал на своей площадке спектакли-номинанты из самых разных уголков России. Мероприятие получило поддержку от Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив, что подчёркивает его важность для культурной жизни страны.