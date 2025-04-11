Юрист объяснил, что делать при падении сосулек на ваш автомобиль

Ответственность за ненадлежащее содержание крыши лежит на управляющей компании (для жилых домов) или собственнике здания (для коммерческой недвижимости). Помимо возмещения стоимости ремонта, можно требовать компенсацию морального вреда и 50% штраф от суммы ущерба, если требования не будут удовлетворены добровольно.