В МТС рассказали о новой схеме телефонных мошенников

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новую схему с прерыванием звонка: они действуют в несколько этапов и пытаются вызвать доверие у жертвы, рассказал РИА Новости директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.
«Теперь мошенники действуют в несколько этапов и создают максимально доверительный контакт, чтобы у жертвы не осталось сомнений в том, что разговор действительно ведется с представителем авторитетной организации», — сказал он.
Так, жертве звонит мошенник. Звонок может поступить с подменного номера, например, якобы из банка, полиции, ФНС и так далее. «Разговор строится в классическом стиле — “вы пострадали от мошенников”, “по вашему паспорту оформлен кредит”, “мы расследуем преступление”. В разгаре разговора — резкое прерывание связи. Это может быть искусственно», — пояснил эксперт.
Во время прерывания звонка заранее настроенный мошенником автоответчик предупреждает жертву: «Внимание! Этот звонок был прерван полицией. Обнаружена попытка мошенничества. Во избежание потери ваших средств, пожалуйста, немедленно перезвоните по номеру, который отправлен вам в SMS». Также угрожают блокировкой банковских карт или номера, в случае бездействия, отметил Бийчук.
После жертве приходит смс-уведомление с коротким текстом, содержащее номер, по которому нужно перезвонить.
Вторым этапом мошеннической схемы является звонок на указанный номер. Так, жертва звонит на номер из смс, а там уже ждут мошенники, которые продолжают обман: подтверждают, что первый звонок был от мошенников и убеждают, что они спасли жертву, просят передать личные данные якобы для проверки, уговаривают перевести деньги на «безопасный счет», с которого далее они поступают мошенникам.
Таким образом, создается иллюзия официального присутствия доверенной службы. Жертва теряет контроль, сбивается с толку и думает, что ее действительно спасли.