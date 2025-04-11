В МТС рассказали о новой схеме телефонных мошенников

Вторым этапом мошеннической схемы является звонок на указанный номер. Так, жертва звонит на номер из смс, а там уже ждут мошенники, которые продолжают обман: подтверждают, что первый звонок был от мошенников и убеждают, что они спасли жертву, просят передать личные данные якобы для проверки, уговаривают перевести деньги на «безопасный счет», с которого далее они поступают мошенникам.