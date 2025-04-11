В Лондоне анонсировали рекордный пакет помощи Украине: Британия отправит в Киев сотни тысяч БПЛА

Лондон вновь доказывает необъяснимую приверженность Украине. Британия разработает сотни тысяч БПЛА для отправки в Киев. Сам пакет помощи Украине составит 450 миллионов фунтов стерлингов и станет рекордным, пишет Daily Mail.
Поддержку Киева обсудили на встрече в Брюсселе. По данным источника, Британия добилась больших обязательств для Украины от «стран-доноров». Лидеры стран-союзников Киева также обсудили надобность «безотлагательной» отправки миротворческих сил.
Помимо Британии, в пакет помощи вложится и Норвегия. Страна предложила щедрое пожертвование.
Украина получила приличные деньги и от России. Правда, без ведома щедрой стороны. ЕС вновь выделил Киеву финансирование из доходов от замороженных российских активов. Пакет составил 1 миллиард евро.