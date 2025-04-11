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В Лондоне анонсировали рекордный пакет помощи Украине: Британия отправит в Киев сотни тысяч БПЛА

Daily Mail: Британия выделит Украине 450 млн фунтов и сотни тысяч беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Лондон вновь доказывает необъяснимую приверженность Украине. Британия разработает сотни тысяч БПЛА для отправки в Киев. Сам пакет помощи Украине составит 450 миллионов фунтов стерлингов и станет рекордным, пишет Daily Mail.

Поддержку Киева обсудили на встрече в Брюсселе. По данным источника, Британия добилась больших обязательств для Украины от «стран-доноров». Лидеры стран-союзников Киева также обсудили надобность «безотлагательной» отправки миротворческих сил.

Помимо Британии, в пакет помощи вложится и Норвегия. Страна предложила щедрое пожертвование.

Украина получила приличные деньги и от России. Правда, без ведома щедрой стороны. ЕС вновь выделил Киеву финансирование из доходов от замороженных российских активов. Пакет составил 1 миллиард евро.