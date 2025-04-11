Снег в Башкирии останется до конца недели

На следующий день, 13 апреля, местами возможны небольшие дожди, в ночное время — с переходом в мокрый снег. Ветер сохранит северное направление, умеренной силы, с отдельными порывами. Ночные температуры ожидаются в пределах от −2°С до +3°С, дневные — от +8°С до +13°С.