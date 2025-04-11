Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снег в Башкирии останется до конца недели

Стали известен прогноз погоды на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Последний рабочий день в Башкирии ознаменуется гололедом и налипанием мокрого снега на деревья и линии электропередач. Об этом предупреждают синоптики республиканского гидрометцентра. По их словам, сегодня, 11 апреля, сильный порывистый ветер и максимум +8 градусов тепла.

В субботу, 12 апреля, в Башкирии ночью местами ожидается мокрый снег, на юго-востоке — до умеренного количества осадков. Днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер северного направления умеренной интенсивности, местами с порывами. Температура воздуха ночью составит от −4°С до +1°С, днем — от +6°С до +11°С.

На следующий день, 13 апреля, местами возможны небольшие дожди, в ночное время — с переходом в мокрый снег. Ветер сохранит северное направление, умеренной силы, с отдельными порывами. Ночные температуры ожидаются в пределах от −2°С до +3°С, дневные — от +8°С до +13°С.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.