Снег в Башкирии останется до конца недели

Последний рабочий день в Башкирии ознаменуется гололедом и налипанием мокрого снега на деревья и линии электропередач. Об этом предупреждают синоптики республиканского гидрометцентра. По их словам, сегодня, 11 апреля, сильный порывистый ветер и максимум +8 градусов тепла.
В субботу, 12 апреля, в Башкирии ночью местами ожидается мокрый снег, на юго-востоке — до умеренного количества осадков. Днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер северного направления умеренной интенсивности, местами с порывами. Температура воздуха ночью составит от −4°С до +1°С, днем — от +6°С до +11°С.
На следующий день, 13 апреля, местами возможны небольшие дожди, в ночное время — с переходом в мокрый снег. Ветер сохранит северное направление, умеренной силы, с отдельными порывами. Ночные температуры ожидаются в пределах от −2°С до +3°С, дневные — от +8°С до +13°С.
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