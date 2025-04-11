Онколог раскрыл способность аллергиков противостоять некоторым видам рака

Важно отметить, что ни аллергия, ни астма не влияют на риск развития гормонозависимых опухолей, таких как рак молочной железы или простаты. Кроме того, наличие аллергических заболеваний не отменяет необходимости регулярных онкологических скринингов, так как защитный эффект распространяется далеко не на все виды злокачественных новообразований.