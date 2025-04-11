Куда поехать на майские праздники 2025?

Самые низкие цены на гостиничные услуги — в Вологодской, Магаданской областях, Забайкальском крае и республике Марий Эл — не превышают 5 тыс. руб. в сутки за номер. А самый дорогой сервис в республике Алтай, в Якутии и Адыгее. Там придётся заплатить за сутки от 16 тыс. руб. за человека. Для любителей отдохнуть с комфортом и при этом сэкономить самыми бюджетными отелями уровня 4−5 звёзд по стоимости отдыха на майские праздники станут услуги гостиниц в Оренбургской и Саратовской областях, в республиках Бурятия и Ингушетия. Там ценник за суточный номер — 3−6 тыс. руб.