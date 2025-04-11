Куда поехать на майские праздники 2025?

В 2025 году майские праздники у россиян растянутся на целых восемь дней. Разница между первомайскими выходными днями и днями отдыха в честь праздника 9 Мая всего в три дня, поэтому многие стараются взять на это время отпуск, чтобы продлить весенние каникулы и провести их активно и интересно.
Эксперты в области туриндустрии отмечают, что число желающих отдохнуть на майские праздники в этом году значительно увеличилось, при этом многие отдают предпочтение внутреннему туризму. Общее число бронирований в российских гостиницах на эти дни выросло по сравнению с прошлым годом на 42%.
Где можно комфортно, активно и экономично отдохнуть на майские праздники? Какие туристические направления сегодня в тренде? Ответы на эти вопросы ищите в материале omsk.aif.ru.
Куда съездить в России на майские выходные?
По информации Российского союза туриндустрии, число туристов, бронирующих гостиницы на первую декаду мая, значительно выросло к уровню 2024 года. Больше всего предпочтений отдаётся Краснодарскому краю. На этот регион приходится свыше 20% турпотока внутри страны. При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года интерес к южной территории России увеличился на 33%. На втором месте в топе городов, куда желают отправиться россияне на майские праздники, — Санкт-Петербург. Побывать в культурной столице собирается 15% населения (рост на 50%). 13% сделали выбор в пользу Москвы (+65%). На 82% вырос спрос на путёвки в Крым.
Средняя стоимость гостиничных услуг в России за одни сутки на майские праздники составит 10357 ₽, что на 14% больше прошлогодних показателей. В категориях отелей 0−2 звезды — ценник обойдётся в 7811 ₽, в 3-звёздочных отелях — 8601 ₽, в категории 4−5 звезд — 14146 ₽.
Самые низкие цены на гостиничные услуги — в Вологодской, Магаданской областях, Забайкальском крае и республике Марий Эл — не превышают 5 тыс. руб. в сутки за номер. А самый дорогой сервис в республике Алтай, в Якутии и Адыгее. Там придётся заплатить за сутки от 16 тыс. руб. за человека. Для любителей отдохнуть с комфортом и при этом сэкономить самыми бюджетными отелями уровня 4−5 звёзд по стоимости отдыха на майские праздники станут услуги гостиниц в Оренбургской и Саратовской областях, в республиках Бурятия и Ингушетия. Там ценник за суточный номер — 3−6 тыс. руб.
Стоимость авиаперевозок в период праздников вырастет в пределах инфляции — отмечают эксперты. Средняя цена авиабилета по стране в обе стороны обойдётся отдыхающим в 24365 ₽ (+11% к уровню 2024 г.). В рейтинг самых популярных авиамаршрутов на майские праздники вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Махачкала.
Как отдохнуть на майских праздниках?
Специалисты турсферы отмечают, что внутренний туризм делится на четыре вида, предоставляя человеку возможность выбрать направление по душе. Любителям пассивного отдыха, предпочитающим загорать на пляже, гулять, посещать кафе и рестораны, идеально подойдёт отдых в Сочи. Здесь удобно отдыхать всей семьёй: комфортные общественные городские пространства, замечательный парк для детей, разнообразная гастропрограмма.
Кстати, гастрономический туризм в России становится популярен. Самые главные тренды на майские праздники в этом направлении — открытые веранды, эстетичный фастфуд, готовые наборы от ресторанов и виноделов на пикнике. Развиваются новые туры по винодельням России. Практикуется поход туристов в гости к местным жителям, которые приготовят блюда региональной кухни.
Тем, кто желает открыть для себя что-то новое о родной стране, подойдут туры в рамках культурно-познавательного туризма. Для этого стоит отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, где вам предложат разнообразие экскурсионных программ. А лучше стать участником тура по Золотому кольцу России, 3−4-дневное путешествие сполна познакомит с историей и жизнью старинных русских городов, памятниками архитектуры, в том числе православной.
Для тех, кто желает провести весенние каникулы не только увлекательно, но и с пользой для здоровья, незаменимое решение — санаторно-курортное лечение. Более половины людей, выбравших на майские праздники отдых в санаториях, отдали предпочтения лечебницам Кисловодска. Оздоровительный 10-дневный курс здесь обойдётся в 70−80 тыс. руб. на человека.
Среди приверженцев активного и экстремального отдыха большинство местом для проведения длинных майских выходных выбрали Северный Кавказ и Карелию. Их ждёт подъём в горы, катание на лошадях, речные сплавы, конные прогулки. Последний в этом сезоне шанс для горнолыжников насладиться любимым увлечением — туры на Эльбрус и горнолыжный курорт Кировска Мурманской области. Там ещё и в мае продолжаются катания на лыжах.
Куда отправиться в путешествие на майские выходные?
По данным туроператоров, на 74% вырос спрос на путёвки на майские праздники и в зарубежные страны. В топе стран, выбираемых российскими туристами: Турция, Египет, Абхазия, Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд, Вьетнам, Китай. Также зафиксирован спрос на Грузию, Армению, Беларусь, Узбекистан.
Средняя стоимость авиабилета по международным маршрутам в обе стороны — 77241 ₽, что выше уровня 2024 года на 11%. Здесь в рейтинге городов лидируют: Анталья, Дубай, Мале, Стамбул, Абу-Даби.
Любители не групповых, а индивидуальных путешествий на майские праздники выбирают отдых на Мальдивах с виллой на берегу океана. Эксперты отмечают, что в последние годы это направление перестало быть исключительно люксовым. Стоимость недельного тура на двоих на майские праздники при раннем бронировании обойдётся от 300 тыс. руб. Увеличился спрос путёвок в Японию. С экскурсионной программой и авиаперелётом посещение страны восходящего солнца обойдётся в среднем в 200 тыс. руб. с человека.