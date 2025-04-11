Россиянам рассказали о получении компенсации за спам-звонки

«Верховный суд признал право на компенсацию морального вреда за навязчивые звонки с рекламой», — сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда. Там добавили, что ВС РФ рассмотрел дело москвича, который получал навязчивые предложения от банка «Русский Стандарт», хотя не был его клиентом. После обращения с требованием прекратить звонки, мужчина продолжал получать их, что вызывало у него беспокойство и неудобства.