Фальшивые билеты на концерт Дженнифер Лопес всплыли в Сети

В интернете появились поддельные билеты на несуществующих площадках, таких как portalbilet, причём оплата принимается… в рублях.
Организаторы концерта уже забили тревогу. По словам продюсера компании «Астана Концерт» Малика Хасенова, за этим стоят перекупщики, которые выкупают билеты с разных источников и перепродают их на российских сайтах.
Это мошенничество, и мы уже передали информацию в правоохранительные органы. Всё выглядит подозрительно: сначала они собирают деньги, а потом пытаются выкупить у нас реальные билеты.
Чтобы обезопасить фанатов и исключить махинации, организаторы внедряют международную практику продажи билетов. Как это будет работать:
? Старт официальных продаж — 11 апреля в 11:00 по времени Астаны
? Вместо билета вы получите ваучер
? Настоящий QR-код для входа придёт за три дня до концерта
? Ограничение: не более 4 билетов на одного человека и одну карту.