Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фальшивые билеты на концерт Дженнифер Лопес всплыли в Сети

Казахстанские поклонники Дженнифер Лопес, будьте бдительны! Пока вы с нетерпением ждёте её грандиозного шоу в Астане, мошенники уже начали зарабатывать на вашем нетерпении, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: soyz.ru

В интернете появились поддельные билеты на несуществующих площадках, таких как portalbilet, причём оплата принимается… в рублях.

Организаторы концерта уже забили тревогу. По словам продюсера компании «Астана Концерт» Малика Хасенова, за этим стоят перекупщики, которые выкупают билеты с разных источников и перепродают их на российских сайтах.

Это мошенничество, и мы уже передали информацию в правоохранительные органы. Всё выглядит подозрительно: сначала они собирают деньги, а потом пытаются выкупить у нас реальные билеты.

заявил Хасенов

Чтобы обезопасить фанатов и исключить махинации, организаторы внедряют международную практику продажи билетов. Как это будет работать:

? Старт официальных продаж — 11 апреля в 11:00 по времени Астаны
? Вместо билета вы получите ваучер
? Настоящий QR-код для входа придёт за три дня до концерта
? Ограничение: не более 4 билетов на одного человека и одну карту.