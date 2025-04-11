В Иркутской области цена на поддержанные авто снизилась на 2,8% за месяц

Но не все так хорошо — цена существенно выросла на некоторые авто. Например, Lexus LX подорожал на 9%, в среднем его можно было приобрести за девять миллионов. Стоимость Land Rover Range Rover поднялась на 6,7% и составила 9,54 миллиона. Чтобы стать владельцем Toyota Land Cruiser Prado пришлось бы выложить 3,95 миллиона.