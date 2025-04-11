В Иркутской области цена на поддержанные авто снизилась на 2,8% за месяц

В Иркутской области поддержанные авто стали дешевле на 2,8% по итогам марта 2025 года. По информации ИА «Альтаир», в среднем за машину с пробегом приходилось отдавать 2,26 миллиона рублей.
— В числе наиболее подешевевших автомобилей отмечают модели Lada Priora (374 тыс.), Mersedes Benz C-класс (2,31 млн.), Lada vesta (942 тыс.), Nissan Almera (797 тыс.) и Volkswagen Touareg (2,32 млн.), — сообщают в агентстве.
Но не все так хорошо — цена существенно выросла на некоторые авто. Например, Lexus LX подорожал на 9%, в среднем его можно было приобрести за девять миллионов. Стоимость Land Rover Range Rover поднялась на 6,7% и составила 9,54 миллиона. Чтобы стать владельцем Toyota Land Cruiser Prado пришлось бы выложить 3,95 миллиона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье приведут в порядок более 200 км опорных дорог России.