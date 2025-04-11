Снег продолжит идти в Свердловской области в выходные

Накануне Свердловскую область накрыл сильный снегопад. По прогнозу синоптиков, осадки продолжатся и в выходные, 12—13 апреля .

Снегопад начался в четверг около 11:00 в юго-западных районах области. В течение дня его зона расширялась и около 19:30 достигла Екатеринбурга. Как сообщил в своем telegram-канале синоптик Алексей Пулин, в столице Урала выпало 11 мм осадков. Больше только в Верхнем Дуброво — 12 мм. В Алапаевске и Михайловске выпало по 10 мм снега, в Бисерти — 9 мм, в Ирбите, Красноуфимске, Невьянске, Ревде и Шамарах — по 8 мм. В других муниципалитетах снегопад был не такой сильный, а в Ивделе, Североуральске и Серове его вообще не было.

По прогнозу Свердловского гидрометцентра, сегодня, 11 апреля, на территории региона местами возможен мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега на провода. Днем температура воздуха составит +3, +8 градусов, ветер северо-западный, западный, 6−11 м/с, отдельные порывы до 14 м/с. В Екатеринбурге существенных осадков не ожидается, днем столбики термометров повысятся до +5, +7 градусов.

В субботу, 12 апреля, на территории региона возможен снег и мокрый снег, ночью от −4 до +1 градуса, днем +6, +11 градусов. В Екатеринбурге — без существенных осадков, ночью −1, +1 градус, днем +6, +8 градусов.

В воскресенье, 13 апреля, на территории Свердловской области ночью ожидается мокрый снег, днем — дождь. Температура воздуха ночью составит −2,+3 градуса, днем +3, +8 градусов, на крайнем востоке — до +13 градусов. В столице Урала ночью +1, +3 градусов, днем +6, +8 градусов.