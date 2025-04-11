В центре Челябинска будут бесплатно раздавать саженцы сосны

«В апреле мы проведем большую акцию, она называется “8 тысяч саженцев Челябинской области”. (…) 18 апреля на площади Революции будут бесплатно раздавать саженцы сосны. Каждому участнику также дадут памятку о том, как правильно высадить саженец на своем участке», — сообщил начальник Главного управления лесами региона Валерий Нигматуллин.
По его словам, подготовлены трехлетние сеянцы сосны высотой около 40 сантиметров. Это вторая подобная акция, первый раз ее провели пять лет назад.
Кроме того, Южный Урал примет участие в международной акции «Сад памяти», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Старт акции будет дан 28 апреля и продлится до 22 июня. В соответствии с планом основных мероприятий, будет высажено порядка 1 млн деревьев. Основные территории — это города трудовой доблести: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс», — отметил Нигматуллин.
В этих городах в общей сложности молодые деревья появятся на площади около 200 гектаров.