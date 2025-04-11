В центре Челябинска будут бесплатно раздавать саженцы сосны

«В апреле мы проведем большую акцию, она называется “8 тысяч саженцев Челябинской области”. (…) 18 апреля на площади Революции будут бесплатно раздавать саженцы сосны. Каждому участнику также дадут памятку о том, как правильно высадить саженец на своем участке», — сообщил начальник Главного управления лесами региона Валерий Нигматуллин.